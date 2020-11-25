Koç Üniversitesi rektörünün büstü İran’da sergileniyor

Prof. Dr. İnan’a bu ödül, iyonosferik ve atmosferik fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle verilmişti. Mustafa Ödülü çerçevesinde ödül alan bilim insanlarının büstleri yapılarak Tahran’daki Pardis Teknoloji Parkı’nda sergileniyor. Prof. Dr. inan’ın, büstü de Pardis Teknoloji Parkı’nda yerini adı.