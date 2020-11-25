Koç Üniversitesi rektörünün büstü İran’da sergileniyor
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, İran’da iki yılda bir verilen ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın adını taşıyan ‘Mustafa Ödülü’ne 2019’da layık görülmüştü.
25 Kasım 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Prof. Dr. İnan’a bu ödül, iyonosferik ve atmosferik fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle verilmişti. Mustafa Ödülü çerçevesinde ödül alan bilim insanlarının büstleri yapılarak Tahran’daki Pardis Teknoloji Parkı’nda sergileniyor. Prof. Dr. inan’ın, büstü de Pardis Teknoloji Parkı’nda yerini adı.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN