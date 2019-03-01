Koca dehşeti: Hamile eşini 25 yerinden bıçakladı
Edirne’de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı.
Edirne'de Menzilahir Mahallesi’nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z’yi kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden A.Z’nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.
Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
AA