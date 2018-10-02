Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Koca Koca Yalanlar'ın 9. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 9. bölümde Ahmet'i bir türlü unutamayan Müjgan çok duygusal bir kadın haline geliyor ve yok yere her şeye ağlıyor. En yakın arkadaşları mağdur olan kadını teselli etmeye çalışsa da nafile... Sude'nin Ahmet'ten vazgeçmeye niyeti yok. Güzel kadın Ahmet'e tek sevenin ise kendisi olduğunu söylüyor. Fakat bu hiç de inandırıcı gelmiyor. Şahin baba olacağını duyunca havalara uçarken Canan, Osman'ın kendisine aşık olduğunu öğrenip büyük bir sevinç yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koca Koca Yalanlar 8. Bölümünde Müjgan ile Ahmet arasındaki yakınlaşmayı anlayan Sude, son noktayı koymaya hazırlanıyor!

Müjgan'a son darbeyi vurmak isteyen Sude, nişan töreni için Müjgan ile Erdem'in çalıştığı organizasyon firmasıyla nişan töreni için anlaşır. Kimliğini gizleyen Sude, Müjgan'ın nişan töreni için her detayı incelikle yapmasını sağlar. Eski kocası Ahmet'in, nişan törenini organize ettiğini bilmeyen Müjgan acı gerçekle yüzleşir. Nişan töreni sırasında Sude ile Ahmet'i karşısında gören Müjgan bu kez suskunluğunu korumaz ve nişana gelen tüm konukların önünde Ahmet ve Sude ile yüzleşir. Sude'nin böyle bir kötülük yapabileceğine inanamayan Ahmet, onu orada terk eder. Sude, Ahmet'e geri dönebilmek için her yolu denemeye hazırdır. Ahmet ise kararından oldukça emindir.

Nilay ve Canan'ın desteğini alan Müjgan, kazanan olduğunun farkındadır. Erdem ile geçirdiği vakit Ahmet'i de kıskandırmaktadır. Ahmet'in türlü bahanelerle eve geri dönmeye çalışmasına karşı Müjgan, artık ayakları üzerinde durmanın keyfini çıkarır. İş ve ev hayatını birlikte yürüten Müjgan, kendi yaptıklarına bile inanamaz bir hale gelir. Ahmet'in çabalarına karşı bir adım atmayı düşünen Müjgan, Sude'nin yine bir oyunuyla karşı karşıyadır. Sude, Ahmet'in kendisini terk etmesini kabul etmez. Onu kaybetmeyi göze alamayan Sude, Müjgan'ı alt etmek için yeni bir tuzak kurar.

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