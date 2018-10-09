Kanal D'nin Pazartesi günleri büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Koca Koca Yalanlar'ın 9. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Koca Koca Yalanlar son bölümde Müjgan için yepyeni bir kriz doğdu. Kızı Ilgaz'ın doğum günü partisine gitmesini istemeyen Müjgan bir dizi önlem alırken Sude, Ilgaz'a yardımcı oldu ve genç kız o partiye gitti. Fakat bu gidiş anne-kız arasındaki tüm bağı kopardı. Ilgaz evi terk ederken Müjgan gözyaşlarına boğuldu.

KOCA KOCA YALANLAR SON BÖLÜM İZLE

Ahmet'e olan duygularını yeniden fark eden Müjgan, soluğu onun evinde alır. Fakat Sude'nin kapıyı bornozlu bir şekilde açması Müjgan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Zira Müjgan, nişanı terk eden Ahmet'in Sude ile barışmayacağını düşünür. Oysa gerçek çok farklıdır. Sude'nin oyunu, Ahmet ile aralarındaki buzları eritmelerine sebep olur. Sude, kaleyi içten fethetmenin peşindedir. Ahmet'in çocuklarıyla arasını düzeltmek için organizasyon planlar. Fakat çocukların da Sude'ye karşı planları vardır ve buluşma Sude için kolay geçmeyecektir.

Ilgaz ise okuldaki müzik yarışmasına hazırlanır. İstediği kıyafet pahalı olduğu için Müjgan tarafından alınmaz. Bunu öğrenen Sude, şeytani bir planla Ilgaz'a istediği kıyafeti alır. Ilgaz'ın aklına gimreyi başaran Sude, karşısında hiç olmadığı kadar mücadeleci bir Müjgan bulur. Çocuklarının yakınında dolaşmasından rahatsız olan Müjgan, Ilgaz'a karşı giderek kontrolünü kaybeder. Bu süreci yönetemeyen Müjgan, hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Ilgaz evi terk eder ve Ahmet'ten sonra Ilgaz'ı da kaybeder.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Evi terk eden Ilgaz ile Müjgan'ın akıbeti merak konusu olurken ikilinin barışıp barışmayacağı yeni fragmanla birlikte netlik kazanacak.



