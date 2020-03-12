Türkiye Koca, koronavirüs için tarih verdi

Koca, koronavirüs için tarih verdi

Türkiye

Koca, koronavirüs için tarih verdi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklamada bulundu.

12 Mart 2020, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

Bilim Kurulu bugün de toplanıyor 

Sağlık Bakanlığı'nda Corona Virüs Bilim Kurulu bugün yeniden toplanıyor. 

Ne oldu?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

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