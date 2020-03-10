Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nda Corona Virüs'le ilgili açıklamada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

İlk vaka 31 Aralık’ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak’ta rehber hazırladı.

Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. “Bu ne kadar gösterebilir” diyebilirsiniz. Doğru... Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden birisi. Bizim başladığımız dönemde dünyada hemen hiç uygulanmıyordu.

Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi.

Devamında İran’da yoğunlaştığı görüldü. Çin'den gelen öğrenciler nedeniyle Kum ve Meşhed’de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı.

Bizzat sağlık bakanıyla ben de görüşerek bunu ısrarla söyledim. Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz dedik ve erken dönemde sınırları kapattık. 23 şubatta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık.

Salgının (koronavirüs) Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ama henüz bu virüs tespit edilebilmiş değil.

DHA





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