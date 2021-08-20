Türkiye Koca şiddetinden kaçtı, babasından kurtulamadı

Koca şiddetinden kaçtı, babasından kurtulamadı

Türkiye

Koca şiddetinden kaçtı, babasından kurtulamadı

Adana'da eşinden şiddet gördükten sonra evi terk edip babasının evine sığınan Ümmü Gülsüm, boşanmak isteyince de kararına karşı çıkan babası İsa D. ile tartışan Ümmü Gülsüm A. (24), sığınma evine yerleşti. Ümmü Gülsüm A.’yı bulup eve getirdikten sona dövüp bir daireye hapseden İsa D., diğer çocukları kardeşlerini görmek isteyince kızını göğsünden ve boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı.

20 Ağustos 2021, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Ümmü Gülsüm A., şiddet gördüğü eşini terk edip babası İsa D.’nin evine sığındı. Bir süre sonra Ümmü Gülsüm A., boşanma kararı aldı, durumu babasına söyledi. İsa D. kızının bu kararına karşı çıkınca, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bu kez de baba evini terk eden Ümmü Gülsüm A., sığınma evine yerleşti. İsa D., 18 Ağustos günü kızını bularak eve getirdi. Saat 14.30 sıralarında baba ile kızı arasında tartışma çıktı. İsa D., kızını dövüp, binanın 2’nci katındaki daireye yerleştirerek kapıyı kilitledi.

KARDEŞLERİ GÖRMEK İSTEYİNCE BIÇAKLADI

Ümmü Gülsüm A.’yı kardeşleri görmek istedi. Çocuklarının ısrarı üzerine öfkelenen İsa D., yanında taşıdığı bıçakla kızını önce göğsünden, ardından da boğazından bıçakladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı olarak ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi devam eden Ümmü Gülsüm A.’nın ilk ifadesinde, babasından şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi. Emniyette sorguya alınan İsa D. ifadesinde, olay anında öfkeye kapılıp şuurunu kaybettiğini söylediği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası konuştu: Tuhaf şeyler yaşıyoruz!