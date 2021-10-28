Türkiye Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Türkiye

Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

28 Ekim 2021, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz Aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.





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