Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.
28 Ekim 2021, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz Aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1453635674440089600
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