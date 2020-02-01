Dünya Koca Yusuf Wuhan'dan yola çıktı

Koca Yusuf Wuhan'dan yola çıktı

Dünya

Koca Yusuf Wuhan'dan yola çıktı

Çin Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle bölgede yaşayan Türk'ler TSK'ya ait kargo uçak 'Koca Yusuf' ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleri kullanıldı.

Çin'de ortaya çıkan henüz tedavisinin bulunmadığı yeni tip koronavirüs dünya genelinde 100'den fazla kişinin ölümüne yol açarak büyük bir salgın halini aldı.

AA

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