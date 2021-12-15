Türkiye Kocaeli Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor

Kocaeli Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor

Türkiye

Kocaeli Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor

Kar yağışı Kocaeli'nde etkili oluyor. Kocaeli'nde belediye ekipleri karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 13:50 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan Kar yağışı bugün aralıklarla etkili oldu. Özellikle Kartepe ve Gölcük’te yüksek kesimler karla kaplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Kartepe kayak merkezi ve çevresindeki yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yollarda ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı yolunda kar küreme çalışması yaptı. Yollar ulaşıma açık tutulurken, karla kaplanan ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.


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