Olay, 17 Ocak'ta Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin içerisindeki laboratuvar bölümünde meydana geldi.

Laboratuvarda görevli bir teknisyenin kullandığı bilgisayardan açılan cinsel içerikli görüntü, bekleme salonunda bulunan hasta bilgilendirme ekranına yansıdı.

OLAY HEMEN POLİSE BİLDİRİLDİ

Görüntüleri fark eden hasta ve hasta yakınları, cep telefonlarıyla kaydettikten sonra konuyla ilgili polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine, laboratuvar teknisyeni gözaltına alındı.

Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülen laboratuvar teknisyeni, ifadesinde bilgisayarda film izlemek için internet sitesine bağlanmak istediği sırada sayfanın otomatik açıldığını iddia etti.

TEKNİSYEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hakkında soruşturma başlatılan teknisyen açığa alındı.

DHA