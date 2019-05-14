FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında muvazzafların da bulunduğu 3 üsteğmen, 6 astsubay ile 4 eski askeri öğrenci ve 1 "mahrem abi" olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA



