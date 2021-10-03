Türkiye Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü'ne 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

03 Ekim 2021, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü'ne 1 öğretim görevlisi alacak. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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