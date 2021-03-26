Türkiye Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

26 Mart 2021, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’’ ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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