Kocaeli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli’ye getirildi.

Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Şehit Tantürk’ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk’ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi daha sonra Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin annesi Samiha Tantürk, babası İsmail Tantürk, kardeşi Gökhan Tantürk, yakınlarıi il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Naaşı caminin önüne getirilen şehit Volkan Tantürk için helallik istendi Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına taşındı.

Bu tören alanını dolduran binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi.

Yapılan geçiş töreninin ardından Tantürk’ün naaşı Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.