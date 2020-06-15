Türkiye Kocaeli Üniversitesi 132 sürekli işçi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Kocaeli Üniversitesi 132 sürekli işçi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Türkiye

Kocaeli Üniversitesi 132 sürekli işçi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 132 sürekli işçi alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 132 sürekli işçi alacağını açıklayan Kocaeli Üniversitesi'nin başvuru şartları ve detayları şöyle.

15 Haziran 2020, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Kocaeli Üniversitesi 132 sürekli işçi alacağını duyurdu. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere eleman alımı yapılacak.

İlana göre 30 tane Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 87 Klinik Destek Elemanı, 9 Güvenlik Görevlisi ve 6 Temizlik Görevlisi alınacak.

Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak. Kura, başvuranlara açık şekilde yapılmayacak. Başvurular 15 Haziran'da başladı ve 19 Haziran'da sona erecek.

Kocaeli Üniversitesi sürekli işçi ilanı başvuru sayfası için tıklayın.

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