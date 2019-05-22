Kocaeli Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları!
Kocaeli Üniversitesi’ne 24 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 6 Haziran’da sona erecek. İşte Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…
Kocaeli Üniversitesi 4 doçent ve 20 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uzunçiftlik Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’ne 24 öğretim üyesi alınıyor.