Kocaeli Üniversitesi 256 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanan olan ilana göre Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını giderebilmek için 256 alım kadrosu ile sözleşmeli olarak sağlık personeli alacak. En az lise mezunu personel alımı yapılacak olup en çok alım kadrosu hemşire adaylarına verildi. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a, göre Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı ünvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır" denildi.



