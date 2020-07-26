Türkiye Kocaeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor! İşte alımın şartları ve detayları

Kocaeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor! İşte alımın şartları ve detayları

Türkiye

Kocaeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor! İşte alımın şartları ve detayları

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi almak için ilan açtı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilana göre 5 öğretim görevlisi istihdam edilecek. İşte ilan başvurusunun şartlaırı ve detayları.

26 Temmuz 2020, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Kocaeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır" denildi.

24 Temmuz 2020 tarihinde başlayan başvurular için son tarih 7 Ağustos 2020. Tüm sınav takvimi ise şöyle:

Duyuru Başlama Tarihi	24.07.2020
Son Başvuru Tarihi	07.08.2020
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi	24.08.2020
Giriş Sınavı Tarihi	31.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi	07.09.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr

İlana başvurmak için gereken özel ve genel şartlar ise ilan sayfasında belirtildi.

Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi alımının detayları için tıklayın.



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