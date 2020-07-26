Kocaeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır" denildi.

24 Temmuz 2020 tarihinde başlayan başvurular için son tarih 7 Ağustos 2020. Tüm sınav takvimi ise şöyle:

Duyuru Başlama Tarihi 24.07.2020 Son Başvuru Tarihi 07.08.2020 Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 24.08.2020 Giriş Sınavı Tarihi 31.08.2020 Sonuç Açıklama Tarihi 07.09.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr

İlana başvurmak için gereken özel ve genel şartlar ise ilan sayfasında belirtildi.







