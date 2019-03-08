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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne profesör öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’na 1 adet profesör öğretim üyesi alacak. Öğretim üyesi başvuru şartları neler? İşte detaylar…

08 Mart 2019, Cuma 16:05 Son Güncelleme:
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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne profesör öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’na 1 adet yeni nesil oral antikoagulanlar üzerine çalışmış profesör öğretim üyesi alacak. İşte ilanın detayları…

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurup 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım dosya olarak sunacaklardır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- Profesör kadroları devamlı statüdedir.

2- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

3- Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan formu doldurularak birer örneklerini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

7- Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

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