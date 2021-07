Olay pazartesi günü Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu A.M., dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A.’yı takip etmeye başladı. Evlerinin bulunduğu mahallede otobüsten inen A.A.’nın peşinden giden A.M., evine yaklaşık 200 metre kala genç kızı boğazından tutup ağaçlık alana çekerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine A.M., eline aldığı taşla A.A.’nın başına defalarca vurarak ağır yaraladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan A.A., daha sonra kendisini yaralayan A.M. tarafından yol kenarına taşındı. A.M. daha sonra yakınlarda bulunan bir palet fabrikasındaki kişilerin yanına giderek yolda baygın bir kişiyi gördüğünü söyleyip yardım istedi. Olayı duyup gelen babası M.A. tarafından hastaneye götürülmek istenen A.A. çağırılan ambulansla Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.









A.A.’nın hastanedeki tedavisinin dördüncü gününde babası M.A.’nın endişeli bekleyişi devam ediyor.

Polisin yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYALİ PİLOT OLMAK

Kızının büyük hayallerinin olduğunu ve pilot olmak istediğini söyleyen M.A., gözyaşları içerisinde şöyle konuştu:

“Kızım pilot olmak istiyordu o yüzden kızımı dershaneye yazdırmıştım oraya gidip geliyordu. Kızımın idealleri yerine gelsin derslerinden geri kalmasın diye pandemi döneminde dershaneye gidiyordu. Çok başarılıydı ve pilot olmak istiyordu. Ben ‘Kızım pilotluk zor, belki puanın yetmez üzülme’ diyordum ama yine de hayalinden vazgeçmiyordu. Kızımın hayalleri, idealleri çok büyüktü ama biz maalesef kızımıza sahip çıkamadık. Bazıları ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ diyor. Çok üzülüyorum ama ben yine de bize böyle diyenlerin de başına gelsin demek istemiyorum. Çünkü evladımın nefes alamayışı, şu anda can çekişmesi beni öldürüyor.”

Hastane önünde çok zor anlar yaşadığını ifade eden M.A., kızından gelecek güzel haberleri beklediğini söyleyerek, “Kızım şu an can çekişiyor, benim hala kulağım yoğun bakımın kapısında oradan bir haber bekliyorum. Bekliyorum sadece, doktorlar sabahtan sabaha bilgi veriyor onun dışında kızımdan bir haber alamıyorum. Çok zor bir durum Allah kimseye bu durumu yaşatmasın” dedi.

‘KIZIM ANNESİNİ DE AĞABEYİNİ DE ARAMIŞ AMA ULAŞAMAMIŞ’

Yaşanan olayın hemen öncesinde kızı A.A.’nın annesi ve ağabeyini defalarca aradığını ama ulaşamadığını açıklayan M.A., “Ben 17 yıldır kızımı korudum, bir gün kızımı unuttum, bir gün kızımı ihmal ettim, kızım da o gün beni aramadı. Olaydan önce annesini aramış ulaşamamış, ağabeyini aramış ağabeyinin kulağında sıkıntı olduğu için duymamış. Sonunda böyle feci bir durumda kızımızı bulduk. Şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

Alişan KOYUNCU- Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)