Servetiye Karşı Mahallesi’nde oturan arkadaşı C.T. (49) ile telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ekipleri, C.T’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan C.T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. C.T’ye ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri, cinayetin failinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA