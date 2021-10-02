Türkiye Kocaeli’de dehşet! Telefonda konuştuğu arkadaşı çığlık sesleri üzerine polise haber verdi
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Kocaeli’de dehşet! Telefonda konuştuğu arkadaşı çığlık sesleri üzerine polise haber verdi

Kocaeli’de dehşet! Telefonda konuştuğu arkadaşı çığlık sesleri üzerine polise haber verdi

Türkiye

Kocaeli’de dehşet! Telefonda konuştuğu arkadaşı çığlık sesleri üzerine polise haber verdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Arkadaşı çığlık sesleri üzerine durumu polise haber verdi.

02 Ekim 2021, Cumartesi 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Servetiye Karşı Mahallesi’nde oturan arkadaşı C.T. (49) ile telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ekipleri, C.T’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan C.T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. C.T’ye ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri, cinayetin failinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Acele yok
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye çok dikkatli olmalı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güvenlik güçleri tarafından 24 saat izleniyor! 2 adet daha bulundu