Kocaeli’de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca tutuklandı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, dün eşi Aslı Ş’yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Orhan Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kazım Karabekir Mahallesi Yunusemre Caddesi’nde, Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürmüştü.
Orhan Ş’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polisle gelen sağlık ekipleri, Aslı Ş’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Orhan Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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Kendini aldattığını öne sürdüğü eşi Aslı Ş.’yi sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin’i yatağına yatıran Orhan Ş. ertesi gün polisi arayarak cinayeti itiraf etmişti.
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AA