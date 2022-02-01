Saat 04.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Sadun Ağa Caddesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içerisine yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 süren çalışma sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.





DHA







