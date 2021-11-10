Türkiye Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Türkiye

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

Saat 14.20 sıralarında, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste çalışan 14 kişi tesisten çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer 2 bölüme de sıçradı. Alevler tesisi sararken, Kartepe, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.


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