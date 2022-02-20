Türkiye Kocaeli'de göçük altında kalan işçiden acı haber

Kocaeli'de göçük altında kalan işçiden acı haber

Türkiye

Kocaeli'de göçük altında kalan işçiden acı haber

Kocaeli'de TCDD şantiyesindeki göçükte yaralanan Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Şubat 2022, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana gelen olayda, şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz, ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı. 

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. 

İlk müdahalenin ardından Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı.



HAYATINI KAYBETTİ

TCDD şantiyesinde göçük altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Yılmaz(38), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

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