Kocaeli'de gözaltına alınan 3 torbacı tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı. 

03 Ekim 2018, Çarşamba 16:43
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Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ve Gölcük İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu mücadeleyle kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında sokak satıcılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Yazlık Yeni Mahalle’de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda sokak satıcılığı yaptığı belirlenen O.M, A.K. ve G.D. gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonrasında şahıslardan G.D.’nin alıcı olduğu belirlenirken, ekipler tarafından O.M.’ye ait bir adrese düzenlenen operasyonda ise adreste bulunan F.M. isimli bir şahısın üzerinden bir miktar satışa hazır bonzai ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şahıslardan O.M., F.M. ve A.K. "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Gölcük Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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