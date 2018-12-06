Kocaeli’de huzurlu parklar ve okul önleri uygulaması

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin çeşitli noktalarında yol uygulaması yapıldı, okul önleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

NARKOTİK KÖPEKLER KULLANILDI

Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı denetimlerde ekipler, bin 916 kişi hakkında güvenlik soruşturması yaptı.

Uygulamada 337 araç arandı, 18 araç sürücüsüne 2 bin 579 lira idari para cezası verildi, dört araç trafikten men edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 10 kişi de gözaltına alındı.