Türkiye Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor

Türkiye

Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinin İstanbul’a yakın mahallelerinde kar yağışı başladı.

21 Ocak 2022, Cuma 21:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağması beklenen kar, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yağmaya başladı. Özellikle İstanbul’a yakın bölgeler olan Mollafenari, Cumaköy, Kadıllı gibi mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından kısa sürede beyaza bürünen mahallelerde, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi bekleniyor. Bununla birlikte yola çıkacak vatandaşlar, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Karın uzun zamandır beklenildiğini kaydeden Mollafenari Mahallesi’nde gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Mehmet Sadık Kabaca, "Kar her zaman için berekettir, çiftçiler için, barajlarımızda, göletlerimizde suların çoğalması için kar gerekiyordu. Yaza faydası olacak. Fakat bazıları için sıkıntı olabilir. Hayvanı olanlar için sıkıntı olabilir ama bunun da mevsimi geldiği zaman doğal olarak yapması gerekiyor. Şu anda tipi olarak yağıyor, hava da soğuyor. Eğer kar kesilip rüzgar toplama yaparsa tutar Yoğun olarak yağıyor. Gece vakitlerinde tutar, sabah da yarım metreden fazla olabilir diye tahmin ediyorum. Kar çocuklar için bir hediye olarak gelmiş oldu. İşi gücü olanlar için kar sıkıntı fakat çocuklar için de oyun olarak görülüyor. Onlara da karne tatili olarak gelmiş sayıldı bu kar" dedi.

Karın rahmet olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise "Başladı artık bundan sonra Allah’ın izniyle İstanbul’a, Gebze’ye her yere yağacak" diye konuştu.

İHA

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