Kocaeli’de korkunç olay! Evin her yerinde kan izleri var…

Olay, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Şaban Topal evinde tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal’ın baktığı hayvanları beslemek için sabah eve geldi. İçeri giren Şaban Topal, dağıtılan evde, babasını salonda elleri koli bandıyla bantlanmış yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Şaban Topal, 112 Acili arayarak durumu bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bıçaklandığı belirlenen Halil İbrahim Topal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Halil İbrahim Topal’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

EVİN HER YERİNDE KAN İZLERİ VAR

Topal’ın öldürülmesinin ardından polis ekipleri evde delil topladı. Halil İbrahim Topal’ın geçen sene eşi öldükten sonra yalnız yaşamaya başladığı, çocuklarının da mahallede oturduğu, Topal’ın çevresinde çok sevildiği ve ihtiyacı olanlara yardımcı olduğu belirtildi.

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Polis ekiplerinin, dün akşam da evine gelen kişilere kapıyı kendisinin açtığı ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Topal’ın ellerini koli bandı ile bağlayıp bıçaklayarak öldüren kişilerin evin her yerini dağıtarak, para aradığı, bu sırada kana basmaları nedeniyle kan izlerinin oluştuğu ifade edildi. Topal’ın arsa sattığı, parayı da evinde bulundurduğu duyumlarından etkilenen kişilerin cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU / DHA