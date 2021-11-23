Türkiye Kocaeli'de korkutan anlar! Doğal gaz borusu patladı, evler tahliye edildi!

Kocaeli'de korkutan anlar! Doğal gaz borusu patladı, evler tahliye edildi!

Türkiye

Kocaeli'de korkutan anlar! Doğal gaz borusu patladı, evler tahliye edildi!

Kocaeli Derince'de altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonrası kazı yapılan sokakta evler tahliye edildi, doğal gaz akışı kesildi.

23 Kasım 2021, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Derince ilçesinde bulunan Bezendi Sokak’ta altyapı çalışması sırasında, kepçenin doğal gaz boru hattına çarpması sonucu boruda kaçak meydana geldi. Patlama nedeniyle çevreyi ve evleri gaz kokusu sarınca sokakta kısa süreli panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri, bölgeye geldi. Kazı yapılan sokakta bulunan evler tahliye edildi. Ekipler, emniyet şeridi ile sokak giriş ve çıkışını kapattı. Daha sonra doğal gaz akışı kesilerek, borunun onarımına başlandı. 



Çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, "Bir anda güçlü bir ses duyduk. Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içi doğal gaz kokusuyla doldu. Evlerde oturanların binalardan çıkmaları istendi. Biz de hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik" dedi.

DHA

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