Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Türkiye'de çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.
30 Temmuz 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.
Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
AA
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