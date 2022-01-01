Türkiye Kocaeli’de polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı

Kocaeli’de polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı

Türkiye

Kocaeli’de polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı

Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu´nun mesajı yayınlandığı sırada, anons kesilerek FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yayınlandı. Emniyet, telsize müdahalede bulunan teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 01:37 Son Güncelleme:
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2022 yılının ilk dakikalarına girildiğinde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu´nun, emniyet teşkilatına yönelik tebrik mesajı polis telsizinden okunmaya başladı. Bu sırada anons kesilerek, kanaldan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası yayınlandı. Olayı fark eden polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü devraldı.

Yaşanan olay sonrasında anonsa giren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Merkez, bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz. Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayrıca kimse de moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi.

Tipioğlu’nun talimatı sonrasında anons yapan haber merkezi, "Emirlerinizi takip ettim. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın. Tüm istasyonlarımız bu şekilde takip etsin" ifadelerini kullandı.

DHA

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