Türkiye Kocaeli'de skandal görüntü! Domuzu böyle sürükledi...

Kocaeli'de skandal görüntü! Domuzu böyle sürükledi...

Türkiye

Kocaeli'de skandal görüntü! Domuzu böyle sürükledi...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

10 Ekim 2021, Pazar 17:25 Son Güncelleme:
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Başiskele ilçesindeki Yuvacık Baraj Yolu'nda 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor. 


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