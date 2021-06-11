Türkiye Kocaeli'de TIR askıda kaldı! Faciadan dönüldü

Kocaeli'de TIR askıda kaldı! Faciadan dönüldü

Türkiye

Kocaeli'de TIR askıda kaldı! Faciadan dönüldü

Kocaeli Gebze'den yola çıkan bir TIR Anadolu Otoyolu üzerinde viyadükte asılı kaldı. Sürücü araçta mahsur kalırken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11 Haziran 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki 41 YR 708 plakalı TIR, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan TIR'da mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, TIR'ın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.


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