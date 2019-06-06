Kocaeli'de yangın! Alevler tüm depoyu sardı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında depo küle döndü, art arda patlamalar yaşanıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar İstanbul ve Kocaeli'nin birçok noktasında görülüyor.