Kocaeli'de yangın! Alevler tüm depoyu sardı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında depo küle döndü, art arda patlamalar yaşanıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar İstanbul ve Kocaeli'nin birçok noktasında görülüyor.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde çevresinde fabrikalar bulunan bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
PATLAMA SESLERİ GELİYOR
Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.
Tamamen alevlere teslim olan depoya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İHA