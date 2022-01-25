Türkiye Kocaeli'de yoğun kar yağışı! 2 binden fazla personel görev aldı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı! 2 binden fazla personel görev aldı

Türkiye

Kocaeli'de yoğun kar yağışı! 2 binden fazla personel görev aldı

Kocaeli'de gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ekiplerin sabaha kadar yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutuldu.

25 Ocak 2022, Salı 09:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte gece saatlerinden itibaren Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde yoğun Kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri sabaha kadar karla kaplı yolları ulaşıma açık tutmak için çalıştı. D-100 Karayolu Dilovası rampaları mevkiinde araçlar yukarı doğru ilerlemekte zorlandı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



‘2 BİN 466 PERSONEL VE BİN 185 ARAÇLA SAHADAYIZ’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Karla mücadele etmek üzere 2466 personel ve 1185 araçla sahadayız. Karla mücadelede devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Karla mücadelede makina parkını görevlendiren büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, fedakarca çalışan kaymakamlarımıza, emniyet ve jandarmamıza, karayolları personeline ve sahada çalışan herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya şehir merkezine 29 yıl sonra kar yağdı!