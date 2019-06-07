Kocaeli'deki faciada 4 işçi hayatını kaybetmişti! Fabrika sahibi için flaş karar

Kocaeli'deki faciada 4 işçi hayatını kaybetmişti! Fabrika sahibi için flaş karar Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı