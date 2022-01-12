Türkiye Kocaeli'nde iğrenç iddia: Mahalle bakkalı 5 çocuğa...

Kocaeli'nde iğrenç iddia: Mahalle bakkalı 5 çocuğa...

Türkiye

Kocaeli'nde iğrenç iddia: Mahalle bakkalı 5 çocuğa...

Kocaeli'de 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki mahallenin bakkalı, 'Benimle husumetleri olduğu için bana iftira atıyorlar' diyerek kendini savundu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Kocaeli'de bakkala giden 12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan mahallenin bakkalı, yeniden hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu ileri süren 24 yaşındaki sanık, "Benimle husumetleri olduğu için bana iftira atıyorlar" diyerek kendini savundu.

Olay, 7 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki kızı H.B.’yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi. Baba T.B.’nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.’nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.’nin Bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.’nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"T.B.’NİN BENİMLE HUSUMETİ VARDIR BU SEBEPLE BANA İFTİRA ATMIŞTIR"

Sanık S.K. hakkında "12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar" suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen S.K., "Daha önce dediğim gibi benim hiçbir suçum yoktur. Güvenlik kamera görüntülerini kendi ellerimle ben jandarmaya verdim ancak benim suçsuz olduğumu kanıtlayacak görüntüler maalesef çalışmıyor. Ben o görüntülerle suçsuz olduğumu ispatlayacağım. CD inceleme tutanağında görünen kişi benim ancak görüntüde herhangi bir cinsel eylemim bulunmamaktadır. Her ne kadar mağdurun babası T.B. kızının psikolojisinin bozulduğunu söylese de bu raporu mahkemeye sunmamıştır. T.B.’nin benimle husumeti vardır bu sebeple bana iftira atmıştır. Beni şikayet ettikleri günün sabahında kızları H.B. benim dükkanıma güle oynaya gelerek alışveriş yaptı. Söylendiği gibi bir cinsel eylem olsa dükkanıma gelmezdi" dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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