Kocaeli'nde sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

Kocaeli'nde sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü Kocaeli'nde sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü.