Kocaeli Valiliği'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Kurul, deniz yoluyla Kocaeli'ye giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi. Ayrıca, Kocaeli dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinde çalışan personelin, tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmesine izin verilmeyecek. Kentten başka şehirlere gidecek balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacak.

Hijyen malzeme desteği

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, 20 metreden küçük tüm temasları İzmit Körfezi'ne giriş ve çıkışlarında sorgulayarak ilgili kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne iaşe, ibate ve hijyen malzeme desteğinde bulunulacak.

AA