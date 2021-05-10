Kocaman göbüşlü tavşanlar (OYUN)

MALZEMELER

Birkaç kâğıt, makas, renkli kalemler ve yapıştırıcı / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak bir kâğıt üzerine çocuğunuzla birlikte çizebildiğiniz kadar tavşan çiziniz. Ama küçük değil biraz daha büyük çizmeye çalışınız tavşanları. Çizdikten sonra her bir tavşanın yanaklarını ve kulaklarını farklı renklerde boyayınız. İsterseniz üzerlerine desenler de ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında çizdiğiniz bu desenlerin veya renklerin aynılarını bir kâğıt üzerine çizdiğiniz çemberlerin iç kısmına da çizip, kesiniz. Yalnız bu çemberlerin tavşanların göbüş kısmına sığabilecek boyutta olmasına dikkat ediniz. Çocuğunuzdan her bir çemberi ait olabileceği tavşanlar ile eşleştirip, tavşanların göbüş kısmına yapıştırmasını isteyiniz.



