Kocan Kadar Konuş filmi, içinde bulunduğumuz coğrafyadaki kadınların evlilik yaşı ve ritüellerine ilişkin bir eğlenceli bakışı, dizinin ana karakteri Efsun üzerinden sunuyor. 30 yaşına gelmiş ve daha önce hiçbir birliktelik yaşamamış genç kadının ilk aşkına rastlamasıyla başlayan olaylar, Efsun ile Sinan’ın evlilik hazırlığına girmesine kadar ilerliyor. Kocan Kadar Konuş’un konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yere dair ayrıntılar…

KOCAN KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrolde oynadığı ve yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Kocan Kadar Konuş filmi, Bolu’nun Göynük ilçesinde çekildi.

GÖYNÜK NEREDE?

İstanbul ve Ankara arasında, önemli bir mevkide bulunan Göynük, yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma ve Bizans ile başlayan ev sahipliği, Osmanlı ile devam etmiştir.

1823 yılında Bolu'ya bağlanan Göynük, il merkezinin 4 ilçesinden biridir. Yerleşimin yaklaşık yüzde 40'ı vadi yamaçlarında kurulu olan Göynük, Osmanlı dokusunu en iyi koruyabilen ilçelerden biridir.

Tarihi güzelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de ön plana çıkan Göynük, kampçıların popüler mekanlarından biridir. Sünnet Gölü, Çubuk Gölü ve Gölbaşı mevkisi, kamp, yürüyüş ve balık avlamak için ideal yerlerdir.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

30 yaşına gelen Efsun (Ezgi Mola), bugüne kadar erkeklerle iyi bir ilişki kuramamıştır. Yıllar sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Ailesindekilerin yönlendirmesiyle Efsun, Sinan’ı evlenmeye ikna etmeye çalışır ve sonunda amacına ulaşır ve evlenme kararı alırlar. Ancak bu süreç söylendiği kadar kolay olmaz…

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ