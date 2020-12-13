Türkiye Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek

Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek

Türkiye

Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek

Sağlık Bakanı Koca, corona virüs tedbirlerinin sıkılaştırılması sonrasında İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 düşüş yaşandığını açıklamıştı. Bakan Koca'nın ardından açıklama yapan Bilim Kurulu üyeleri, neticenin ancak önümüzdeki hafta görülebileceğini belirtti.

13 Aralık 2020, Pazar 10:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan kurul üyeleri, salgının seyriyle ilgili gözlemlerini aktardı. Büyük vaka sayılarının bundan sonra daha çabuk azalacağını tahmin ettiğini aktaran Prof. Dr. Hasan Tezer şunları söyledi;

Günün önemli manşetleri için tıkla

"İstanbul ve Ankara'da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi. Şu anda hastanelerde bir birikme var, iyileşme süreçleri bir müddet daha devam edecek. Kısıtlamaların neticesi bu hafta görülür. Şu anda her gün 30 bin vaka, 6 bin hasta var. Bu hastaların yüzde 5'i ağır hasta. Yoğun bakımdan çıkmak uzun sürebiliyor. Bundan sonraki süreçte büyük vaka sayılarının daha çabuk azalacağını tahmin ediyorum ancak ağır hasta sayısı daha yavaş azalacaktır. Anadolu'daki sorun da azalır ama o da biraz yavaş olacaktır. Örneğin Hatay çok kötü durumda. Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu. Uygulanan kısıtlamaların neticesini önümüzdeki hafta göreceğimizi düşünüyorum."

"Yılbaşına kadar önlemlerin etkili olacağını düşünüyorum"

Prof. Dr. Tevfik Özlü: İlk etkileri pozitiflik oranında görürüz. Poliklinik başvurularına yansır. Daha sonra hastaneye yatışlarda, yoğun bakımlarda ve en son ölüm oranlarında görürüz. Bakanın açıklaması buna uygun. Bir miktar olumlu etkilenmenin olduğu görülüyor. Ama yeterli olacak mı, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yılbaşına kadar önlemlerin etkili olacağını düşünüyorum.

"Plato başladı"

Prof. Dr. Deniz Çalışkan:

Çok katı bir tedbirle kısa sürede bu işten kurtulabilme olasılığı bu kadar büyük bir ülkede çok olası görünmüyor. O yüzden kademeli geçişin etkilerini görmeye başladık.Bazı illerde plato dediğimiz düzleşme, bazılarında da iniş başladı. İl il açıklama yapıyoruz. Çünkü her ilin koşulları birbirinden farklı. Hatta ilçeler arasında da fark var. Ankara'nın Çankaya'sıyla, Mamak'ı, Altındağ'ı aynı değil. O yüzden ilçe bazında da bu kontrol, filyasyon, vaka takibi, temaslı izlemleri şu anda dünyada da aşıdan bile daha önemli önlemler olarak ortaya çıkıyor.

İlgili Haberler
'Elektrik faturalarına zam yapıldı' iddialarına EPDK'dan yanıt geldiErzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri için kar uyarısıPandemi hastanelerinde yeni alarm: Paralı refakatçi tutanlar varTacizle suçlanan yazar Hasan Ali Toptaş konuştu




Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Karantinanın ortasına bam diye düştüm!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Hakan Çelik
Sivasspor’un yaşadığı olay
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Tekno yılbaşı
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri için kar uyarısı