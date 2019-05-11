Kocası ile görümcesini öldüren kadın tutuklandı
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kocasını ve kocasının ablasını öldüren kadın tutuklandı
Sarıkaya Köyü’nde kocası Hacı Kılıç (47) ve kocasının ablası Fadik Kılıç’ı (59) bıçakla öldürdükten sonra hayatına son vermek isteyen Keklik Kılıç’ın (31), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Keklik Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
8 Mayıs’ta, Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Keklik K. tartıştığı kocasını ahırda, görümcesini ise evin mutfağında bıçaklayarak öldürmüştü.