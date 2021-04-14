Türkiye Kocası tarafından ölüme terk edilen Nurtaç Canan, yaşadıklarını tek tek anlattı

Kocası tarafından ölüme terk edilen Nurtaç Canan, yaşadıklarını tek tek anlattı

Türkiye

Kocası tarafından ölüme terk edilen Nurtaç Canan, yaşadıklarını tek tek anlattı

Kocasının ölüme terk ettiği ve kanıyla yere yazdığı 'Anne, baba beni Ragıp vurdu' yazısı ile tanınan Nurtaç Canan, yaşadıklarını tek tek anlattı. CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'na anlatan Canan, 'Ellerim şu şekilde parkeye tırnaklarımı saplaya saplaya, sürüne sürüne gittim şuradaki kapıya kadar. Anne baba hakkınızı helal edin beni Ragıp vurdu kurtuldum diye yazdım' ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tüm Türkiye Nurtaç Canan ismini kanıyla yere yazdığı "Anne, baba beni Ragıp vurdu yazısıyla tanımıştı. Ancak Ragıp Canan'ın olaydan önce Nurtaç Canan'ı bu çaydanlıkla yaktığı ortaya çıktı.

Canan, dehşeti yaşadığı günün ayak izlerini taşıyan o anları şu sözlerle anlattı: Çay elindeydi komple suratıma fırlattı çaydanlıkla beraber. Kenara çekildim. Çekilmemle beraber şuradan, şuraya kadar yanma oldu. Nurtaç Canan'ı o gün oğlu hastaneye kaldırdı. Ancak Nurtaç Canan şikayetçi olmadı. Peki ama neden? “Çünkü biliyorum daha kötüsünü yapacak. Çünkü serbest kalacaktı. Tutuksuz yargılanacaktı ama evde daha kötü şeyler yapacaktı. Bunu biliyordum yani. Seni sakat bırakacağım. daha senin bitmedi. Sen göreceksin. Sana planlarım var. Kendini tanımaz hala getireceğim seni diyordu sürekli" dedi. 

Olaydan 2 gün sonra Ragıp Canan, eşi Nurtaç'ı silahla vurarak ağır yaraladı. “Tam burada durduğumuz yerde elimi tuttu. çevire çevire şöyle dönüyoruz odanın içerisinde şu şekilde. Bacaklarıma ateş etti. Kurşunlar baldırda var, dizüstünde var, 3 tane buna gelmiş, 2 tane buna gelmiş. Damar patlamış ve 1 kurşun hala içeride.”

Nurtaç Canan o anları kan ve kurşun izlerinin olduğu odada anlattı. “Ellerim şu şekilde parkeye tırnaklarımı saplaya saplaya, sürüne sürüne gittim şuradaki kapıya kadar. Anne baba hakkınızı helal edin beni Ragıp vurdu kurtuldum diye yazdım.” Hastaneye kaldırılan Canan, bu kez her iki saldırıyı eşinin yaptığını anlattı. Ragıp Canan tutuklandı. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9. ağır ceza mahkemesi'nde yargılanıyor. Yanma olayına ilişkin ise İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması ise henüz görülmedi.


İlgili Haberler
Ölüme terk edilen Nurtaç Canan, yere kendi kanıyla eşinin adını yazdı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
30 gün yeter ama dolu dolu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ankara’daki kriz istifa getirebilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da inanılmaz olay! Kızını damdan atacağını söyledi, sebebi herkesi dehşete düşürdü...