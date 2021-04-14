Tüm Türkiye Nurtaç Canan ismini kanıyla yere yazdığı "Anne, baba beni Ragıp vurdu yazısıyla tanımıştı. Ancak Ragıp Canan'ın olaydan önce Nurtaç Canan'ı bu çaydanlıkla yaktığı ortaya çıktı.

Canan, dehşeti yaşadığı günün ayak izlerini taşıyan o anları şu sözlerle anlattı: Çay elindeydi komple suratıma fırlattı çaydanlıkla beraber. Kenara çekildim. Çekilmemle beraber şuradan, şuraya kadar yanma oldu. Nurtaç Canan'ı o gün oğlu hastaneye kaldırdı. Ancak Nurtaç Canan şikayetçi olmadı. Peki ama neden? “Çünkü biliyorum daha kötüsünü yapacak. Çünkü serbest kalacaktı. Tutuksuz yargılanacaktı ama evde daha kötü şeyler yapacaktı. Bunu biliyordum yani. Seni sakat bırakacağım. daha senin bitmedi. Sen göreceksin. Sana planlarım var. Kendini tanımaz hala getireceğim seni diyordu sürekli" dedi.

Olaydan 2 gün sonra Ragıp Canan, eşi Nurtaç'ı silahla vurarak ağır yaraladı. “Tam burada durduğumuz yerde elimi tuttu. çevire çevire şöyle dönüyoruz odanın içerisinde şu şekilde. Bacaklarıma ateş etti. Kurşunlar baldırda var, dizüstünde var, 3 tane buna gelmiş, 2 tane buna gelmiş. Damar patlamış ve 1 kurşun hala içeride.”

Nurtaç Canan o anları kan ve kurşun izlerinin olduğu odada anlattı. “Ellerim şu şekilde parkeye tırnaklarımı saplaya saplaya, sürüne sürüne gittim şuradaki kapıya kadar. Anne baba hakkınızı helal edin beni Ragıp vurdu kurtuldum diye yazdım.” Hastaneye kaldırılan Canan, bu kez her iki saldırıyı eşinin yaptığını anlattı. Ragıp Canan tutuklandı. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9. ağır ceza mahkemesi'nde yargılanıyor. Yanma olayına ilişkin ise İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması ise henüz görülmedi.





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