Kocasına 'Bak sana neler yapacağım' dedi, asansörde geceliğiyle...

8 aylık evliliklerinin neredeyse her ayı tartışma ile geçen ikilinin yaşadığı sıkıntılar avukata taşınınca olaylar daha da büyüdü. Kocasını "Sana neler yapacağım göreceksin" diyerek tehdit eden ve koşarak daireden çıkan kadın, bakın sonrasında neler yaptı...

KOCASINA İFTİRA ATMAK İÇİN KENDİSİNİ YUMRUKLADI

Avustralya'nın Sydney kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sydney'de yaşayan Faisal Khan, bir tanışma sitesi aracılığıyla Faslı Asmae isimli kadınla görüşmeye başladı ve kısa süre sonra evlendi.

8 aydır evli olan çiftin nisan ayında evliliğinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Karısının kendisini Avustralya'da oturma vizesi için kullandığından şüphelenen Faisal, özel bir avukat tuttu.

İddialara göre bu duruma sinirlenen genç kadın kocasına "Sana neler yapacağımı göreceksin" dedi ve koşarak daireden ayrıldı. Bir süre sonra da polis kapıyı çaldı ve Faisal'ı 'şiddet'ten gözaltına aldı.

Süreç boyunca 20 bin dolarlık harcama yapan Faisal hemen kamera görüntülerini bulmak için araştırmalarda bulundu ve şoke eden görüntülere ulaştı. Faisal Khan ise genç kadına dava açmaya ve ülkeden sınır dışı ettirmeye hazırlanıyor.

Ele geçirilen görüntülerde genç kadın asansöre binerken görülüyordu ve kısa bir süre sonra ise kendi kendini yumruklamaya başlıyordu. Yumrukladıktan sonra da asansörden koşarak uzaklaşıyordu.

Olayın ardından da polise gittiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıkladığı belirtildi.































