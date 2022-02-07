Kocasına sinirlendi, açık artırmaya çıkardı

Eşi John ve çocuklarıyla Yeni Zelanda'da yaşayan Linda isimli kadın, yaptığıyla adeta akıllara durgunluk verdi. Ara tatilde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ve eve dönmeyen John'a çok sinirlenen Linda, 2 çocuğunu bu sürede kontrol etmekte zorlanıyordu. Eşini bir süre daha bekledikten sonra ise Linda yapacağını yaptı. Arkadaşlarıyla son derece eğlenen John, eve geldiğinde Linda'nın suratını asık gördü. Ancak hala yaşayacaklarından habersizdi.

Eşi balık tutup eğlenirken Linda ise onun fotoğrafını açık artırma sitesine koyarak kocasını 'satışa' çıkarmıştı.

Açık artırma sitesinde eşinin özelliklerini yazan Linda, altına 'İade yoktur' notunu düştü. İlana kısa süre içinde 900 TL'ye kadar teklif geldi. Linda ise siniri geçince ilanı yayından kaldırdı.





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