Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.45 sıralarında Alanya’nın Sugözü Mahallesi Ekmekçi Latif Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alışveriş için kendisi gibi gazeteci olan eşi G.A. ile bir marketin önüne gelen E.A. otomobilini durdurduğu sırada yoldan geçen bir otomobilden ‘Kurtarın beni, ölüyorum, bırak beni gideyim’ diye bir kadının çığlık attığını duydu. Sesin geldiği yöne bakan çift, plakası öğrenilemeyen ve hareket halinde olan bir otomobilden bir kadının atlamak istediğini ve çığlıkların devam ettiğini gördü. Bunun üzerine aracı takip eden çift, görevde olduğunu bildiği Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli bir polisi arayarak, aracın ilçenin kırsal bir bölgesine hızla gittiği ihbarında bulundu. Polisin görevli ekibe anons ettiğini söylemesi üzerine de hamile olan eşini tehlikeye atmamak için olayın olduğu yerden uzaklaşmak için geri dönüşe geçti.

"KURTARIN BENİ, İMDAT ÖLDÜRECEK"

Çiftin olay yerinden araçlarıyla ‘U’ dönüşü yaptıkları sırada ismi A.E. olduğu öğrenilen bir erkek karısı S.E.’yi saçından sürükleyerek ve tekme yumruklar savurarak gazeteci çiftin araçlarının önüne getirdi. Dayak yiyen kadın ‘Kurtarın beni, imdat, öldürecek beni, Allah’ını seven beni kurtarsın’ çığlıklarına aldırış etmeden A.E.’nin karısını dövmeye devam etmesini üzerine gazeteci çift duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak araçtan indi.

'YAKLAŞMAYIN, KARIM'

Gazeteci E.A. çifti ayırmak için yaklaştığı sırada dayakçı koca ‘yaklaşmayın karım’ demesi üzerine dayak yiyen kadın bir anda 11 haftalık hamile olan G.A.’nın arkasına sığındı. Daha sonra dayakçı kocanın üzerine geldiğini gören G.A., ‘ben hamileyim bana yaklaşma’ diyerek tarafları uzaklaştırdı. Dayak yiyen kadın tekrar kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 metre kadar gidebilen kadın daha sonra kocası tarafın yakalanarak tekrar şiddet görmeye devam etti.

İhbar etmelerine rağmen polis ekiplerinin olay yerine gelmemesi üzerine paniğe kapılan G.A. hemen 150 metre mesafede evi bulunan kayın biraderini arayarak yardım istedi. Gazeteci E.A. ise o sırada hamile olan eşine ve onun arkasında duran mağdur kadını o kişiden uzaklaştırmak için uğraştı. Daha sonra polisin geldiği gören E.A. polisin bir üst caddeye gitmesi üzerine koşarak olay yerine yönlendirdi.

POLİS: BU BİZİM AHMET AĞABEY

Olay yerine gelen ve dayak yiyen kadını kenara çeken bir polis memuru telefonla bir kişiyi ayarak ‘Ağabey bu bizim Ahmet Ağabey, sen bunu tanıyorsun, sizin gelmenize, gerek yok’ şeklinde konuştu.

POLİS, DAYAKÇI KOCAYI AYIRMAYA ÇALIŞANLARA GAZ SIKTI

O anda G.A.’nın yardım istediği kayınbiraderi ile arkadaşı geldi. Polisin müdahale etmemesinden güç alan öfkeli koca bu kez de yardım için gelenlere saldırmak istedi. Bunun üzerine polis biber gazını ekip otosundan çıkararak eşini darp eden dayakçı kocayı tutan kişilerin üzerine sıktı.

Ardından da paniğe kapılan hamile eşini sakinleştirmeye çalışan E.A. ile eşi G.A.'ya da biber gazıyla müdahale eden polis, işlem yapacağı iddiası ile taraflardan kimliklerini istedi.

POLİS POLİSE KIZDI: SEN YAPIYORSUN? İHBARCILARA GAZ SIKIYORSUN

Gazdan etkilenen hamile G.A. direkt yüzüne gelen biber gazından fenalaşması üzerine panikleyen polis, telsizden ekip talebinde bulundu. Olay yerine gelen diğer ekipler ise tarafları sakinleştirmeye çalışırken, gazeteci E.A.’nın ilk olarak ihbar ettiği polis de olay yerine gelerek biber gazı sıkan meslektaşına, ‘Sen ne yapıyorsun? İhbarcı kişiler zaten bunlar. Neden biber gazı sıktın?’ diyerek tepki gösterdi.

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra haber alan gazeteci E.A.’nın ağabeyi E.A.’da olay yerine gelerek polislere, ‘G.A. hamile, biber gazından etkilenmiş, ambulans çağırdınız mı?’ diye sorunca, ekipler ‘Hayır çağırmadık, olmadı sen götür’ dedi. Bunun üzerine E.A.’nın aracına taşınan G.A. ilçe merkezinde bulunan özel bir hastaneye götürülerek acil serviste tedavi altına alındı.

'GÖREVLİ MEMURDAN ŞİKAYETÇİYİZ'

Olay yerine gelen polis taraflara ‘sadece ifade vereceksiniz, karakola gelmeniz gerekiyor’ demesi üzerine, E.A, ile diğer iki kişi otomobilleriyle karakola gitti. Burada müdahale eden polisin olay tutanağını getirerek imzalatmak istemesi üzerine tutanağı inceleyen E.A., ‘Tutanakta bizim kavga ettiğimiz yazıyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Biz bunu imzalamak istemiyoruz. Olayı doğru bir şekilde yazınız. Ayrıca hamile eşim biber gazına maruz kaldı. Görevli memurdan da şikayetçiyiz" dedi.

DAYAKÇI KOCA SERBEST, AYIRMAYA ÇALIŞANLAR NEZARETE...

Bu sırada dayakçı koca ve eşi ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salındı. İfadelerinin ne zaman alınacağı konusunda polislere soran E.A. ve diğer iki kişiye hastaneden taburcu olarak gelen G.A.’ya beklenilmesi söylendi. Saatlerce bekletilen aileden ilk olarak G.A.’nın ifadesi alındı ve hamile olduğu gerekçesiyle evine gönderildi. E.A.’ya ise ‘Savcılık talimatıyla’ gözaltına alındığı belirtildi. Üzerindeki eşyaları ağabeyin E.A.’ya bırak. sabah savcının karşısına çıkarılacaksın’ diyerek E.A. ve diğer iki kişi gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan E.A., S.S ve A.M. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olaydan haber alan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları mağdur olan hamile G.A. başta olmak üzere E.A. ve diğerlerinin gönüllü savunmasını yapmak üzere savcılığa geldi.

Mahkemeye avukatlar eşliğinde giren G.A., E.A., S.S. ile A.M. savcılık talimatıyla serbest kalırken, şikayetçi olunan polis hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

ANTALYA (İHA)