Türkiye Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

Türkiye

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını başka bir kadının evinde yakalayan H.T. (34) ortalığı birbirine kattı. Polis, çıkan kavgayı güçlükle ayırırken, karşılıklı şikayet üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

27 Mart 2021, Cumartesi 23:33 Son Güncelleme:
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Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.’yi takip etti. Kocasının G.A.’nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.’nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.’ye de tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

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